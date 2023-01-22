Італія і Франція закінчують підготовку комплексу ППО SAMP/T для передачі Україні

Італія і Франція невдовзі можуть посилити протиповітряну оборону України. Обидві країни закінчують підготовку комплексу ППО SAMP/T.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні. За його словами, Італія готує шостий пакет військової допомоги Україні, до якого входять системи ППО.

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Італія готує 6 пакет військової допомоги Україні

"У співпраці з Францією ми завершуємо відправлення SAMP/T, і, крім того, плануються інші дії, які ми не розголошуємо", – сказав міністр.

Таяні зазначив, що Італія надала Україні вже 5 пакетів військової допомоги на суму близько 1 мільярда євро.

Крім того, він наголосив, що Італія "підтримує всі способи досягнення справедливого миру в Україні", який можливий лише за відновлення територіальної цілісності країни.

"Для союзників України цілком зрозуміло, що ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти цій нації у її боротьбі за незалежність", – резюмував глава МЗС Італії.

Що відомо про ППО SAMP/T для України

Наприкінці 2022 року Україна звернулася до Франції з проханням щодо постачання системи ППО SAMP/T. В уряді заявили, що ця система допоможе боротися з ворожими безпілотниками.

Після цього в січні 2023 року з'явилася інформація, що США попросили Італію відправити SAMP/T в Україну. Схема, за якою має бути передана батарея, дуже складна. За чутками, батарея складатиметься зі "шматочків" італійської системи та "шматочків" французької системи.

Згодом прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні ухвалила рішення передати Україні батарею ЗРК SAMP/T. При цьому слід зазначити, що в Італії є всього 5 батарей SAMP/T. Одна з батарей розгорнута в Кувейті.

Батарея ЗРК SAMP/T заснована на перехоплювачі ASTER 30 Block 1 і є ефективною системою переважно проти:

крилатих ракет,

протирадіолокаційних ракет,

великих безпілотників.

Також вона має обмежений антибалістичний потенціал проти ракет малої дальності. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявляв, що для ліквідації балістичних цілей найкраще застосовувати SAMP-T. Він сказав, що SAMP-T у півтора чи два рази кращі, ніж Patriot, якщо мовиться про влучання по балістичних цілях.