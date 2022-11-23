Британія передасть Україні бойові гелікоптери, – Воллес

Україна з початку повномасштабного вторгнення отримує військову допомогу від різних країн світу. Зокрема, від Великої Британії.

Так, ця держава передасть нам три колишні вертольоти Sea King та артилерійські снаряди. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

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Україна отримає від Британії бойові гелікоптери

За словами Воллеса, перший із гелікоптерів вже доставлений в Україну. Зазначається, що українські військові останні шість тижнів вчилися у Британії літати на таких гвинтокрилах та обслуговувати їх. За допомогою гелікоптерів Sea King наші захисники зможуть проводити пошуково-рятувальні роботи.

Sea King раніше використовувався як Королівськими ВПС, так і Королівським Військово-морським флотом. Останній гелікоптер був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році.

Міністр оборони зауважив, що його країна також надішле додатково 10 000 артилерійських снарядів. Він зазначив, що вони допоможуть Збройним Силам України убезпечити нещодавно звільнену територію.

Яку допомогу від світу Україна вже отримала

14 листопада Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113. Загалом Вільнюс передав нашим військовим вже 62 М113 різного призначення.

На початку листопада міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що від Італії Україна отримала: важку далекобійну артилерію; САУ; гусеничні машини M113; ракетні комплекси; снаряди різного калібру.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Силам оборони України передадуть комплект зимового спорядження, щоб допомогти бійцям захищати свою державу у виснажливих зимових умовах.

Також на початку листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS та іспанські системи Aspide. Вони суттєво посилять армію та зроблять наше небо безпечнішим

Окрім цього, міністр оборони України Олексій Резніков розповів про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. До нього, зокрема, увійшли нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.

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