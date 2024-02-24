До кінця березня ЄС надасть 170 тисяч снарядів Україні: Кулеба провів розмову з Боррелем

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 24 лютого провів розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. За її результатами стало відомо, що Євросоюз передасть Україні 170 тисяч боєприпасів найближчим часом.

Боррель підтвердив повну солідарність Європейського Союзу з Україною. Окрім цього, наразі йде робота над новими рішеннями щодо нашої держави.

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Розмова з Боррелем

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в розмові з Жозепом Боррелем подякував йому за особисте керівництво та підтримку протягом останніх двох років. Кулеба додав, що за цей час ЄС прийняв історичні рішення щодо надання Україні зброї, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України до ЄС та підтримки.

Також Кулеба розповів, що найближчим часом в Україну прибуде нова велика партія артилерійських снарядів.

Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання,

– зазначив міністр.

Український дипломат зазначив, що Багато покращень і рішень ще попереду – наразі ведеться робота для їх швидкого прийняття.

Україна та ЄС