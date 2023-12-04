"Грошей немає, часу бракує": Білий дім терміново просить Конгрес виділити допомогу Україні

Адміністрація президента США 4 грудня направила до Конгресу термінове звернення. У ньому Білий дім просить конгресменів виділити гроші на військову й фінансову допомогу Україні.

В адміністрації Байдена попередили, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року. А від допомоги США може залежати ситуація на фронті в нашій державі.

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У листі, оприлюдненому 4 грудня, директор Управління та бюджету Шаланда Янг попередила лідерів Палати представників і Сенату про можливе закінчення коштів для постачання зброї та допомоги Україні.

Янг підкреслила, що якщо це станеться до кінця року, це "поставить Київ на коліна на полі бою", а також "збільшить ймовірність воєнних перемог Росії".

"Без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США", – написала Янг.

Вона зазначила, що США вичерпали свої фінансові ресурси, призначені для підтримки української економіки. Крім того, Янг сказала, що якщо українська економіка зазнає краху, це зробить націю нездатною підтримувати тяглий конфлікт.

Немає ніякого чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші й майже закінчився час,

– підкреслила у листі посадовиця.

Чиновниця також наголосила на зменшенні пакетів військової допомоги, які надсилаються зі Сполучених Штатів в Україну. Наголошуючи на важливості американської підтримки, вона зазначила, що США мають вирішальне значення для підтримки економіки України й цей вклад не може ніхто замінити.

Посадовиця попередила, що, розуміючи цю вразливість, Росія стратегічно націлилася на економіку України, атакуючи її експорт зерна та енергетичну інфраструктуру.

У листі також Янг зауважила, що надання фінансової допомоги Україні також принесе користь американській економіці.

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