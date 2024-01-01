Допомога для України має зростати, – політик зі США сказав, хто становить проблему

На початку 2024 року Сенат США голосуватиме за виділення пакета допомоги Україні. Зараз великою проблемою для прийняття підтримки нашої держави є спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон.

Таку думку 24 Каналу озвучив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він наголосив, що підтримка України з боку Штатів має збільшуватись.

Дивіться також "Все (не) закінчиться до Різдва"․ Чому світ палає, а війни стають довшими і жорстокішими

"США потрібно покращувати свої дії"

Юрій Рашкін зазначив, що допомога з боку США наростає. Держава виділяє Україні все потужнішу зброю. Однак у 2024 році Штатам необхідно провести голосування та прийняти рішення про виділення пакета допомоги Україні.

Потрібно зібратись у 2024 та поводитися по-іншому, ніж у 2023. Потрібно покращувати наші дії, навчатись та продовжувати тиснути на наших політиків. Допомога Україні повинна збільшуватись,

– підкреслив політик зі США.

За його словами, потрібно тиснути на спікера Палати представників США Майка Джонсона, адже саме він становить проблему.

Військова допомога Україні з боку США: головне