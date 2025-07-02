Республіканець заінтригував рішенням щодо нової допомоги США Україні

Ситуація з військовою допомогою від США є не такою однозначною, як здається. Багато чого зараз публічно не повідомляють.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, член Республіканської партії Борис Пінкус. За його словами, Дональд Трамп поступово змінює позицію щодо України. І варто очікувати, що з часом він почне жорсткіше діяти щодо Росії.

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Чи буде військова допомога від США

Як наголосив Пінкус, за даними його джерел, Сполучені Штати передають Україні деяку допомогу, про яку публічно ніхто не оголошує. Також всередині обох палат Конгресу є ініціатива зі збору підписів для запровадження окремого бюджету для військових потреб України.

Це те саме, що ухвалили у 2024 році. Тоді був 61 мільярд доларів. Схожий проєкт бюджету обговорюється вже і на цей рік. Потім його покладуть на стіл Трампу. При цьому там йдеться про зовсім інші види зброї. Значно серйозніші. Ракети ATACMS, Patriot, F-16 тощо,

– сказав Пінкус.

За його словами, Трамп починає усвідомлювати, що політика умиротворення Росії не спрацьовує. Цілком ймовірно, що він почне діяти по-іншому. Будуть "драконівські" санкції проти Росії та військова допомога для України.

Додамо, є інформація, що Сполучені Штати вирішили призупинити військову допомогу для України. Частину зброї зупинили буквально в дорозі та направили назад. А самі причини досить несподівані. За даними ЗМІ, рішення ухвалили ще на початку червня. Також там повідомили, яку саме зброю перестали надавати американці.