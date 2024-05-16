Гроші на F-16 та ППО: Данія оголосила багатомільйонну допомогу Україні

У четвер, 16 травня, Данія повідомила про новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме озброєння на 750 мільйонів євро.

У новий пакет, зокрема, входить додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16. Окрім цього, допомога від Данії включає протиповітряну оборону, а також внески для пожертвування Україні додаткових артилерійських знарядь, снарядів і протитанкових мін.

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Детально про допомогу

Данія 16 травня оголосила про новий – вже 16 за рахунком – пакет військової допомоги для України. Його сума становить 750 мільйонів євро.

Як повідомили у Міноборони країни, акцент у ньому робиться як на ППО, так і на артилерії. Окрім цього, у ньому закладені внески для майбутньої передачі F-16.

Крім того, ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, так само як ми виділяємо додаткові кошти на майбутню пожертву F-16 Україні, яка запланована на це літо,

– повідомив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

З 5,6 мільярда данських крон 2,4 мільярда, або 349 мільйонів євро, спрямують на посилення української ППО. Крім того, частина коштів виділяється на придбання артилерійських знарядь, гранат і протитанкових мін. Також в допомогу закладена сума на обслуговування вже наданої техніки.

У рамках пакета уряд також передбачає додаткові кошти, які будуть інвестовані безпосередньо в українську оборонну промисловість. Є сенс виробляти зброю там, де вона використовується і тими, хто її використовує. Йдеться також про перспективну обороноздатність України. В Україні є навички, але бракує фінансування,

– сказав голова МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Міністр оборони Данії Поульсен сказав, що ситуація в Україні дуже серйозна. Обидві пожертви нададуть зараз. Данія готова інвестувати в українську оборонну промисловість. За словами політика, боротьба України – це і їхня боротьба.

Передача F-16 Україні

Раніше у прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що F-16 із її країни будуть у небі над Україною протягом місяців. Загалом літаків буде 19.

Також у першій половині травня Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. Наші фахівці вже тестують та готують до експлуатації основний модуль. Цей тренажер дозволяє імітувати події, які відбуватимуться в повітряному просторі.