США цілодобово працюють над доставленням зброї Україні, – Кірбі

Сполучені Штати активно працюють, щоб оперативно доставити всю необхідну зброю Україні. Це потрібно для відбиття наступів російської армії на фронті.

Про це під час брифінгу розповів Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій – Джон Кірбі, передає 24 Канал.

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США працюють над доставленням допомоги Україні

Кірбі зазначив, що Сполучені Штати уважно стежать за наступом Росії на північному сході України. У контексті цього країна намагається оперативно надати необхідну допомогу нашій державі.

Ми цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили до рук українських військових, щоб допомогти їм відбити ці атаки,

– сказав американський посадовець.

Кірбі також підкреслив, що після того, як президент США Джо Байден підписав у квітні 2024 року законопроєкт про фінансову допомогу на потреби України в Україні, у Білому домі одразу розпорядилися про виділення конкретних пакетів з допомогою.

Координатор Ради національної безпеки США також нагадав, що, починаючи з квітня, американська сторона схвалила два пакети допомоги за президентськими повноваженнями та додатково 6 мільярдів доларів в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Ці кошти будуть використані на придбання нового озброєння у виробників для посилення обороноздатності України.

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