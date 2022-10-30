Литва допоможе Україні нищити окупантів: що невдовзі отримають ЗСУ
Джерело:Арвідас Анушаускас
Литва допоможе Україні з ремонтом німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). Йдеться про самохідні артилерійські установки, які були пошкоджені на війні в Україні.
Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна відремонтує установки, які були пошкоджені в Україні. За його словами, Литва відремонтує щонайменше 12 установок Panzerhaubitze 2000.
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В Україну їдуть відремонтовані гаубиці
Арвідас Анушаускас зазначив, що ремонт німецьких гаубиць організований у Литві. Повідомляється, що дві установки після ремонту вже їдуть в Україну.
Ремонт гаубиць PzH2000, пошкоджених в Україні, буде як і раніше організований у Литві. Дві після ремонту їдуть до України і ще дві в цей час везуть до Литви. Як мінімум 12 з них планується відремонтувати у Литві,
– повідомив литовський чиновник.
Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас 14 жовтня інформував, що в Литві відремонтували німецькі САУ PzH 2000. Він повідомляв, що установки вже повертаються на поле бою.
Україна отримає додаткові установки Panzerhaubitze 2000
- Додамо, що федеральне міністерство оборони Німеччини 12 жовтня повідомило, що Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські системи Panzerhaubitze 2000.
- Німеччина прийняла рішення надати військову допомогу Україні після зустрічі у форматі "Рамштайн".
- Про передачу систем MARS і 4 гаубиць Panzerhaubitze 2000 у Києві оголосив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він вперше приїхав в Україну після вторгнення Росії 24 лютого.
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