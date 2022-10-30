Литва допоможе Україні нищити окупантів: що невдовзі отримають ЗСУ

Литва допоможе Україні з ремонтом німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). Йдеться про самохідні артилерійські установки, які були пошкоджені на війні в Україні.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна відремонтує установки, які були пошкоджені в Україні. За його словами, Литва відремонтує щонайменше 12 установок Panzerhaubitze 2000.

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В Україну їдуть відремонтовані гаубиці

Арвідас Анушаускас зазначив, що ремонт німецьких гаубиць організований у Литві. Повідомляється, що дві установки після ремонту вже їдуть в Україну.

Ремонт гаубиць PzH2000, пошкоджених в Україні, буде як і раніше організований у Литві. Дві після ремонту їдуть до України і ще дві в цей час везуть до Литви. Як мінімум 12 з них планується відремонтувати у Литві,

– повідомив литовський чиновник.

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас 14 жовтня інформував, що в Литві відремонтували німецькі САУ PzH 2000. Він повідомляв, що установки вже повертаються на поле бою.

Україна отримає додаткові установки Panzerhaubitze 2000

Додамо, що федеральне міністерство оборони Німеччини 12 жовтня повідомило, що Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські системи Panzerhaubitze 2000.

Німеччина прийняла рішення надати військову допомогу Україні після зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про передачу систем MARS і 4 гаубиць Panzerhaubitze 2000 у Києві оголосив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він вперше приїхав в Україну після вторгнення Росії 24 лютого.

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