Люксембург передав Україні безпілотники Primoco One 150: головні характеристики

Люксембург передав Україні БПЛА Primoco One 150 чеського виробництва. Українські воїни отримали 6 таких літальних апаратів.

Міністерство оборони Люксембурга зазначило, що їх закупили у рамках військової допомоги українським воїнам після вторгнення Росії. Загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 кілометрів.

До теми Загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 кілометрів.

Основні характеристики

Безпілотник має максимальну злітну масу 150 кілограмів, а час польоту складає до 15 годин. Також безпілотник може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.

Як зазначають, у поєднанні з крейсерською швидкістю (100 – 150 кілометрів за годину) БПЛА Primoco є одним із лідерів у своєму сегменті. Унікальна особливість "One 150" – корисне навантаження 30 кг і можливість роботи на великій висоті (до 3300 метрів над рівнем моря).

Пункт управління безпілотниками / Фото Primoco UAV

Вбудована система автопілотування забезпечує повністю автоматизований зліт, посадку та автономне виконання плану польоту.

Використовуючи злітно-посадкову смугу розміром 300 метрів, БПЛА надає можливість виконувати польоти без необхідності використання послуг аеропортів.

Яку допомогу від світу Україна вже отримала

Сполучені штати Америки 23 листопада виділили додаткові 400 мільйонів доларів військової допомоги на оборонні потреби.

Також 22 листопада стало відомо, що США виділили Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Ці виплати доведуть загальну пряму бюджетну підтримку США для України до 13 мільярдів доларів США у формі грантів.

За 9 місяців повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави деякі західні політики "еволюціонували" щодо підтримки України – переконаний політолог Артем Бронжуков.

Крім того, очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що деякі країни допомагають нам таємно. Вони надають військову допомогу, проте не говорять про це та навіть заперечують ці факти.

25 листопада до Києва з візитом прибув глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі. Він запевнив, що Лондон допоможе нам пережити зиму. Зокрема, країна відправить ЗСУ 35 авто, включно з 24 каретами "швидкої" та шістьма бронемашинами.

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