Надійде "найближчими днями й тижнями": Макрон пообіцяв більше військової допомоги Україні

Президент Франції Еммануель Макрон 14 травня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Під час розмови французький очільник пообіцяв надати нову військову допомогу нашій державі.

Про постачання зброї Макрон повідомив, засудивши початок російського наступу на півночі Харківської області. Також французький президент рішуче засудив посилення російських атак проти України.

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Макрон пообіцяв Зеленському надати зброю Україні

У комюніке, який опублікував Єлисейський палац за підсумками телефонної розмови Зеленського і Макрона, мовиться, що президенти обговорили ситуацію на фронті та потреби України у зброї. Так, французький лідер "висловив рішуче засудження посилення російських ударів по Україні, зокрема, по її енергетичній інфраструктурі, а також початок нинішнього наступу Росії".

Крім того, президент Макрон підтвердив готовність Франції надавати постійну допомогу Україні разом зі своїми союзниками у боротьбі з агресивними діями Росії.

Він також детально розповів про постачання (зброї. – 24 Канал), які будуть здійснені найближчими днями та тижнями на підтримку українських військових зусиль,

– наголосили в Єлисейському палаці.

Французький очільник також нагадав свою пропозицію щодо "олімпійського перемир'я", під час якого Росія повинна була б припинити бойові дії. Пропозиція також включає використання країною-агресоркою "всіх дипломатичних зусиль для ініціювання переговорів, які б відповідали міжнародному праву та законним інтересам України".

Зеленський також висловився про розмову з Макроном

Президент Володимир Зеленський також у своєму телеграм-каналі прокоментував телефонну розмову з Макроном. Український очільник зауважив, що головною темою переговорів була підготовка до Глобального саміту миру.

"Вдячний за підтвердження участі в Саміті", – сказав український президент.

Крім того, за словами Зеленського, він з Еммануелем Макроном докладно обговорили ситуацію на фронті, а також наші оборонні потреби: посилення ППО, додаткові системи артилерії, зокрема далекобійні засоби та снаряди.

Зверніть увагу! Наприкінці березня 2024 року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував новий пакет військової підтримки для України. Він включав сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster для посилення ППО.

Водночас Лекорню наголосив, що бронетехніка, яка вже не нова, але досі функціональна, допоможе утримувати оборону на великій лінії фронту. А зенітні ракети Aster 30 є аналогом американської системи Patriot і значно посилять українську протиповітряну оборону.