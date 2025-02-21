"Немає апетиту": Майк Джонсон відповів, чи США надаватимуть Україні військову допомогу

Останніми днями з вуст американської адміністрації ллється критика на адресу України та її президента. Майк Джонсон зазначив, що у Вашингтоні не хочуть продовжувати надавати Києву допомогу.

В одному із нещодавніх інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що без підтримки США Україні буде важко протистояти Росії, і її шанси на виживання значно зменшаться. Тим часом у спікера Палати представників США Майка Джонсона поцікавилися, чи планується ухвалення нового законопроєкту щодо фінансування військової допомоги Києву, якщо війна затягнеться, передає 24 Канал із посиланням на "Укрінформ".

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Що сказав Джонсон

Зі сцени Конференції консервативних політичних дій, яка відбувалася у Вашингтоні 20 лютого, Джонсон заявив, що не хоче ухвалювати новий законопроєкт щодо масштабної допомоги Києву.

"Слухайте, на це немає жодного апетиту", – відповів республіканець.

Опісля спікер звернувся до аудиторії, із запитання чи потрібно продовжувати підтримку України. Ті хором прогуділи: "Ні".

Водночас Джонсон зазначив, що війну потрібно закінчитися. І, мовляв, у Європі це розуміюють.

Нагадаємо, що секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що США зупинили продаж зброї в Україну. Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц не підтвердив припинення поставок в Україну. Він зазначив, що основна частина військової допомоги надходить безпосередньо зі складів США. Посадовець визнав певні певні затримки через необхідність відновлення американських запасів озброєння.