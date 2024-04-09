Європа розуміє ризики: чи може ЄС повноцінно замінити допомогу США для України
Екслідер США Дональд Трамп має намір знову сісти у президентське крісло. Він постійно робить неоднозначні заяви щодо війни в Україні, НАТО і так далі. Європа розуміє усі ризики, тому почала виробляти більше зброї, щоб потужніше допомагати Україні.
Якщо уявити сценарій, що США припинять надавати допомогу Україні, то разом з ЄС нашу державу підтримуватимуть ще Південна Корея та Японія. Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
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"Європа розуміє усі ризики. Розуміє, що, можливо, поруч не буде США, тому потрібно відновити виробництво зброї. 2023 рік показав, що Європа недостатньо виробляла зброї, не могла виконати навіть обіцянки, які давала Україні. Але вони все більше приділяють цьому увагу", – сказав він.
Європа буде не одна
Іван Ус переконаний, що у випадку, якщо США не надаватимуть допомогу Україні, ЄС зможе повноцінно замінити Штати. Крім того, Європа буде одна. Союзниками будуть Японія та Південна Корея, бо вони також розуміють ризики.
Південна Корея знає, що у випадку перемоги Росії це буде мотивація для Північної Кореї напасти, а росіяни будуть союзниками КНДР. Російська пропаганда вже зараз говорить про те, що нібито повинна бути «одна Корея» під керівництвом глави Північної Кореї Кім Чен Ина.
Японія розуміє, що у випадку поразки Росії, північні території Японії повертаються додому. Тому що Росія та Японія постійно конфліктували за різні території. Зараз їх контролює Росія. Ми їх знаємо як Курильські острови, але Японія їх називає північні території,
– підкреслив він.
Допомога Україні з боку США: останні новини
- Видання Reuters написало, що у Палаті представників Конгресу США продовжують лунати суперечки між республіканцями. Водночас не припиняються погрози щодо зняття з посади спікера Майка Джонсона. Ймовірно, подібні дискусії у Конгресі США можуть призвести до того, що довгоочікуване рішення про фінансування на підтримку України та інших союзників знову відкладуть.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв уже незабаром винести на голосування питання щодо підтримки України. Імовірно, це станеться вже найближчими днями. Наразі невідомо, який вигляд матиме цей пакет допомоги. Видання The Wall Street Journal написало про "нововведення", які запропонував Майк Джонсон.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чи погодилася б наша держава на отримання допомоги від США в кредит. Він заявив, що якщо Штати запропонують Україні допомогу в кредит, то "ми погодимося на будь-який варіант". Лідер зазначив, що "якби Україні запропонували кредитну допомогу сьогодні чи безкоштовну через рік – ми погодились б на сьогодні".