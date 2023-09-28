НАТО наростить виробництво боєприпасів для себе й України, – посол США

Країни НАТО планують наростити виробництво боєприпасів, щоб забезпечити власні потреби у зброї. Крім цього, вони також передадуть значну кількість снарядів і українській армії.

Про це під час виступу на форумі "Виграти війну. Виграти мир" заявила амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт. Вона наголосила, що це нарощення потрібно, щоб покрити потребу в боєприпасах, значну кількість яких Альянс уже передав Україні, інформує 24 Канал.

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Що відомо про збільшення вироблення боєприпасів Альянсом

Сміт зазначила, що останнім часом виникали випадки, коли союзники з НАТО надавали українцям усе, що вони могли, у двосторонньому порядку. Це створювало певну нестачу у їх власних запасах.

Тож в НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів Альянсу, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту, – сказала вона.

Посол підкреслила, що зараз увага зосереджена на зміцненні відносин із приватними фірмами, стверджуючи, що їхнє залучення може прискорити виробничі лінії. Вона також високо оцінила внесок Європейського Союзу в цю співпрацю.

"Надихає бачити, як Альянс та Європейський Союз розв'язують питання оборонної промисловості, співпрацюючи з приватним сектором, збільшивши виробництво та гарантувавши, що Україна і союзники з НАТО мають у своїх запасах те, що їм потрібно для власного захисту", – зауважила Сміт.

Вона також запевнила, що підтримка України всіма союзниками з Альянсу є "залізною і вона не згасає". Сміт сказала, що партнери розуміють, що наша держава захищає не лише свою територію, а й спільні цінності всього світі.

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