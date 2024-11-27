Більшість південнокорейців проти надання зброї Україні, – Reuters

Опитування провели на тлі заяви Зеленського про те, що Україна планує надіслати запит до Південної Кореї щодо надання зброї. 82 відсотки корейців проти військової допопомоги Україні.Тим часом міністр оборони України прибув до Південної Кореї, де він має зустрітися з президентом Юн Сок Йолем.

Україна запросила у Сеула зброю, там заявили, що можуть розглянути таку допомогу залежно від майбутніх кроків Росії та Північної Кореї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Попередній діалог мав відбутися: чим може завершитись візит Умєрова в Сеул

Південнокорейці проти озброєння України

Поки Умєров перебуває у Південній Кореї, невелика група протестувальників зібралася біля Офісу президента у Сеулі. На їх плакатах написано зокрема: "Ні уряду Південної Кореї, який планує постачання зброї в Україну". Опитування Gallup Korea у жовтні показало, що 82 відсотки південнокорейців виступають проти надсилання військової допомоги Україні. Більшість, втім, згодні, що посилення співпраці Москви з Пхеньяном – це загроза.

Основним запитом України є засоби протиповітряної оборони, зазначає західний дипломат для Reuters.

Південнокорейська громадськість дуже чутлива до теми війни, що може стати проблемою для президента Юна, коли справа доходить до зовнішньої політики. Південна Корея є одним з найбільших експортерів зброї у світі, однак не надавала військової допомоги Україні. Зокрема Південна Корея уклала великі оборонні угоди із сусідніми Україні країнами.

У МЗС Росії вже погрожували Сеулу "зруйнованими зв'язками", якщо той постачатиме Україні зброю. У Південній Кореї високопоставлений чиновник з МЗС країни відповів, що Росія повинна спочатку запитати себе, що вона надає Північній Кореї в обмін на відправку військ Пхеньяном і як це загрожує безпеці Південної Кореї.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до Південної Кореї для зустрічі з президентом Юн Сок Йолем. Українська делегація привезла "список побажань", у якому вказані номенклатури необхідних озброєнь. Найімовірніше, йтиметься про зенітні ракети та артилерійські системи.