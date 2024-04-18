У Зеленського анонсували збільшення кількості зброї від партнерів

В Генштабі ретельно аналізують повідомлення та розвідувальні дані про можливий наступ Росії наприкінці весни – на початку літа 2024 року. Вже йде активне будівництво оборонних споруд. Також є сподівання щодо постачання зброї.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Генштаб працює над протидією російським атакам. Вже зараз продовжують зводити фортифікаційні споруди; триває мобілізація; додаткові тренінгові заходи; рекрутинг тощо.

Дивіться також Небесний щит: чому Європа хоче створити свій "Залізний купол" і яка користь з цього Україні

Ключовим є постачання зброї

Як наголосив Подоляк, є сподівання, що упродовж найближчих тижнів Україна отримає суттєво більше зброї від міжнародних партнерів. Це впливатиме на ситуацію на фронті.

Як тільки у нас буде збільшена кількість протиракетної оборони та авіаційний компонент, то вся концентрація Росії буде виглядати по-іншому. Те, що вони хочуть пройтись по Донецькій та Луганській області – очевидно. Те, що хочуть окупувати більше територій – очевидно. Чи зможуть вони це зробити? Навряд чи,

– сказав Подоляк.

Це питання постійно тримають на контролі. Розвідувальні дані від ГУР також дозволяють чітко говорити з партнерами щодо того, скільки Україні потрібно зброї.

Чому минулого року багато говорили про контрнаступ

Як зазначив Подоляк, багато хто любить заднім числом говорити, що чогось не варто було робити. В контексті минулого року була потреба інформаційно тиснути на Росію. В той момент вона була психологічно обвалена на тлі успіхів України. Але окупанти все одно вкладалися в фортифікаційні споруди.

Однак постачання зброї для України було значно повільнішим, ніж домовлялися. Відповідно і не вдалося накопичити достатню кількість зброї.

Має бути відповідність. Ви маєте проводити інформаційні заходи і паралельно розуміти, що накопичення ресурсу відповідає домовленостям. Якщо цього нема, то йде розбаланс. Ми сьогодні обережніше коментуємо, враховуючи досвід минулого року з точки зору накопичення зброї. Зараз ми домовились про певні обсяги. Але бажано, щоб вони були своєчасно поставлені,

– сказав Подоляк.

Зараз Росія намагається нагнітати. Однак це не впливає на готовність України піти в атаку. Головне, аби вдалося накопичити достатню кількість зброї для потужного наступу.

В Росії теж непроста ситуація. Там зараз постійно вкидають повідомлення на кшталт "ще треба трохи дотерпіти – і буде перемога".

Це говорить про суттєву невпевненість. Путін потім виходить і каже про готовність до переговорів. Розумієте, коли країна домінуватиме по лінії фронту, то не буде говорити про переговори. Чому? Бо не виконала своїх завдань. Ми бачимо цю дивну риторику таку. Вони ніби самі собі говорять, що "ще трошки – дотиснемо, захопимо. Харків будемо штурмувати". Це говорить про суттєву психологічну невпевненість. Тому треба спокійно дивитися, що там говорять про "нові армії для захоплення Харкова". Це їхня інформаційна робота,

– підкреслив Подоляк.

Військова допомога для України: коротко