Уряд Словаччини хотів надіслати новий пакет військової допомоги Україні. Однак проти такого рішення виступила президентка країни Зузана Чапутова.

Зокрема, своє рішення вона пов'язала з результатами виборів до парламенту Словаччини, де переміг антиукраїнський політик Роберт Фіцо. Тому наразі цю допомогу Україні не передадуть.

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Словаччина "притримала" допомогу Україні

Журналісти наголосили, що словацьке Міністерство оборони хотіло надати Україні черговий пакет військової допомоги. Його нашій державі могли б передати під час головування технократичного уряду країни під приводом Людовіта Одора.

Однак, як зазначили автори матеріалу, словацька президентка Зузана Чапутова, що відповідає за кабінет міністрів країни, виступила проти такого плану.

Речник очільниці Словаччини Мартін Стрижинець наголосив, що таким чином лідерка "поважає результати демократичних виборів", переможець яких партія Smer-SD обіцяла "не давати Україні жодного патрона" своїм виборцям.

Крім того, Чапутова, за словами речника, вважає, що ігнорування такої позиції нової керівної та кількох інших партій буцімто призвело б до прикрого інциденту та розколу серед суспільства Словаччини у майбутньому.

У Словаччині на виборах переміг антиукраїнський політик