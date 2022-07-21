Сенатори США закликали Пентагон надати Україні передові винищувачі, – ЗМІ

Україна може отримати від Пентагону сучасні винищувачі. Принаймні на цьому наполягають сенатори США. А ще кілька місяців тому ми й повірити не могли, що подібні заяви узагалі лунатимуть.

Адже тоді весь світ говорив про те, що постачати такого типу військову допомогу нашій державі однозначно ніхто не буде. Тепер же відповідні пропозиції є, а це означає, що збивати російські винищувачі нашим військовим буде значно легше.

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У майбутніх пакетах допомоги можуть з'явитись винищувачі

Принаймні на цьому наполягають у Сенаті США. Там переконані, що Пентагон повинен надавати нашій державі серед іншого військового обладнання ще й винищувачі.

Відповідний заклик надійшов від двопартійної групи, до якої входить шестеро сенаторів. Його міністрові оборони Ллойду Остіну, а також голові Об'єднаного комітету начальників штабів Марку Міллі надіслав Ден Салліван.

Зауважимо, що раніше міжнародні партнери мали сумнів стосовно наших військових. Мовляв, вони використовують для польотів старі винищувачі, а отже, навчання на нових займе у них надто багато часу. Але війна продемонструвала, що українці надзвичайно швидко опановують геть усю техніку, яку отримують.

Тож зараз про це вже не йдеться. Натомість український пілот з позивним "Джус" підкреслив, що нам зараз необхідні саме передові винищувачі. Вони дозволять ефективно протистояти ворогові у повітрі. Ба більше, самі пілоти не ризикуватимуть щоразу своїми життями, адже доводиться буквально виконувати "самогубні місії".

США можуть передати Україні винищувачі

Додамо, що в адміністрації Байдена прохання про надання літаків усе ще не підтримали. Водночас представники як США, так і України зійшлись на думці, що українські пілоти за лічені місяці можуть опанувати сучасні літаки четвертого покоління.

Ба більше, генерал ВПС США Чарльз Браун підкреслив, що українських пілотів необхідно навчати. Він наголосив на тому, що США й інші країни-союзники повинні ділитись своїми знаннями. Водночас він не розповів, про який саме тип літаків йтиметься, якщо їх таки надаватимуть нашим військовим.

Нагадаємо, що Марку Міллі напередодні довелось спростовувати черговий російський фейк. Він підкреслив, що окупантам не вдалось знищити жодну реактивну установку HIMARS, надану Україні Сполученими Штатами. І він, зізнається генерал, щоразу стукає по дереву, коли про це говорить.

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