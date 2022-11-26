Буде теплий одяг і будуть БпЛА, – глава уряду Литви пообіцяла масштабну підтримку Україні

Партнери активно підтримують Україну. Литва передасть українським військовим теплий одяг на зиму, а також безпілотники, щоб ефективніше знищувати ворога.

Про це на брифінгу заявила глава уряду Литви Інгрід Шимоніте. Міністерка підкреслила, що Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, але й за свободу всієї Європи.

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"Підтримка продовжуватиметься, допоки не буде перемоги"

Військова та гуманітарна підтримка Литви продовжиться. За словами прем'єр-міністерки Інгрід Шимоніте, допомога Україні триватиме доти, допоки не буде перемоги.

Цього разу, Литва передасть українським захисникам теплий одяг на зимовий період, а також безпілотники, аби наблизити спільну перемогу. Крім того, глава уряду також підготувала новий пакет допомоги енергосектору України.

Мовиться про опалювальні станції, генератори й інші необхідні речі для України. Додаткова гуманітарна і фінансова допомога будуть націлені на те, щоб допомогти внутрішньо переміщеним українцям пережити зиму.

Про це Інгрід Шимоніте теж розповіла під час брифінгу. Підтримають Україну на суму 2 мільйони євро.

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Невдовзі в Україну з Литви повернуться ще 2 гаубиці PzH2000

Член литовського Сейму Арвідас Анусаускас повідомив, що Гаубиці PzH2000 з України, які надійшли з Німеччини, перебувають зараз на ремонті в Литві. Скоро декілька з них зможуть повернутися назад в Україну.

Незабаром на поле бою повернуться ще дві гаубиці, а кількість відремонтованих у Литві PzH2000 досягне 6,

– зазначив Анусаускас.

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Військова допомога Україні: останні новини

Велика Британія невдовзі надішле Україні гелікоптери Sea King. Крім того, країна також надішле додатково 10 тисяч артилерійських снарядів.

Люксембург передав Україні 6 БпЛА Primoco One 150 чеського виробництва. Зауважимо, що загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 кілометрів.

До України їдуть боєприпаси для MARS, вантажівки й кулемети у рамках нового пакету допомоги від Німеччини. Що ще входить до пакета, читайте тут.

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