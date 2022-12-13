Німеччина анонсувала нову військову підтримку для України: чим допоможуть
Джерело:Die Zeit
Німеччина продовжує надсилати Україні військову допомогу. Цього разу нашій країні передадуть самохідні гаубиці.
Про це повідомила глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман. До речі, також Німеччина передасть Україні 14 естонських військових дронів.
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Німеччина озвучила нову військову допомогу Україні
Штрак-Ціммерман заявила, що в Україну було доставлено більше самохідних гаубиць – йдеться про 24 одиниці. Також буде надано 6 – 7 САУ Gepard.Зверніть увагу! Gepard – це зенітна самохідна артилерійська установка, яка стріляє зі швидкістю до 1 000 пострілів за хвилину, використовуючи снаряди калібру 35 міліметрів. Вона гатить короткими чергами, пристосованими до цілі. А радари Gepard виявляють цілі на відстані до 15 кілометрів.
Представниця Бундестагу наголосила, що вона особисто виступає також за відправку Україні сучасних танків Leopard і Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують. Штрак-Ціммерман вважає, що їхнє надання зараз є дуже необхідним.
Допомога Німеччини Україні
- Німеччина погодилася продати для України 18 самохідних артилерійських установок RCH 155. Це – ефективна САУ, яка має дуже цікаву "родзинку".
- Також Німеччина передала Україні 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh. Крім того, готують й іншу техніку до відправлення.
- До того ж Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Крім того, додаткові кошти з бюджету країни призначили в першу чергу на користь України.
- Окрім цього, також від Німеччини ЗСУ отримали ще 2 РСЗВ MARS II та 4 артилерійські установки PzH 2000.