США та Європа нарешті зробили прорив у підтримці України: відбулась важлива зміна
- Відтепер Європа оплачуватиме 100% вартості озброєння, яке розподілятимуть, а згодом відправлятимуть в Україну.
- Така модель створює стратегічну невизначеність, не розкриваючи, яке саме озброєння постачається.
- Трамп змінив підхід до фінансування, залучаючи європейські кошти для підтримки України, на відміну від Байдена, який покладався на кошти американських платників податків.
Дональд Трамп заявив, що ЄС та США уклали угоду, яка передбачає, що Європа оплачуватиме Америці 100% вартості всього озброєння. Його розподілятимуть та відправлятимуть в Україну.
Варто зауважити, що жодна зі сторін не розкриває, що саме продали й що ми отримаємо. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, додавши, що за часів президентства Джозефа Байдена все було навпаки й це важлива зміна подій.
До теми Європа платить, США продають: WP розкрив нову схему озброєння України
Чому нова схема більш дієва?
Саме така модель поведінки підходить у війні з Росією. Ворог не має знати, що саме ми отримуємо. Це принцип створення стратегічної невизначеності. Втім, можливо, не все куплене озброєння потрапить в Україну, адже також існують схеми заміщення зброї.
Наприклад, європейці дають те, що мають, а США надають їм нові засоби. Різниця в тому, що Байден робив це коштом американських платників податків і не питав у європейців, чи не хочуть вони долучитися,
– зауважив політтехнолог.
Коли прийшов Трамп – все змінилося. Він сам почав шукати гроші в Європи й знайшов їх. Тепер саме на цьому будуватиметься допомога Україні. Її ефективність ми побачимо на полі бою,
"Наскільки я розумію, то головна проблема у нас буде з КАБами. Нам потрібне нове обладнання на літаки F-16. Але це добре, коли наші партнери більше роблять, ніж говорять", – додав Тарас Загородній.
До того ж поки немає уточнення, які саме країни ЄС готові купувати зброю для України. Можна припустити, що серед них точно буде Норвегія, Швеція, Данія, Нідерланди, Німеччина й Велика Британія.
Зауважимо, західні ЗМІ повідомляють, що Німеччина вже передала 3 системи Patriot Україні. Загалом очікується передача 5 комплексів. Тривають переговори з Вашингтоном, який має замінити старі системи Німеччині на нові, щоб ті вирушили до України.