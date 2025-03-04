Трамп може серйозно підставити і себе, і Америку через різкі дії щодо України

Припинення військової допомоги для України від Сполучених Штатів – дивна ідея. США буквально "стріляють собі в ноги".

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що ситуація з військовою допомогою для України є реально показовою. Дональд Трамп може серйозно тут підставити як себе, так і загалом Сполучені Штати.

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Чим небезпечне це рішення для США

Як наголосив Загородній, під час зустрічі Трамп розповідав Зеленському, що Україна "не має жодних карт". Вже за кілька днів там розповідають, що готові продовжити відносини, якщо Зеленський буде вибачатися.

Ви сказали, що козирів в України немає. Чого ж тоді вже бігаєте у зворотному напрямку? Тому не все так просто, як хоче показати Трамп. Треба глянути на суспільну думку. Щонайменше 50% американців підтримують Україну. Більшість республіканців та демократів вважають Путіна вбивцею та людиною, з якою не можна мати справи. Це – важливий чинник. Та й Україна може стати способом "реінкарнації" демократів,

– сказав Загородній.

Загравання Трампа до Путіна здивувало і європейських союзників. Але тут є сигнали для усіх партнерів США у світі. Штати показують, що можуть в будь-який момент відмовитися від союзників та буквально кинути їх.

Припинити допомогу Україні – постріл у дві ноги. Це – поступки для Путіна. Також США показують, що вони можуть кинути союзників. Плюс тут конфлікт з Європою вимальовується. А без неї США не зможуть бути в торгівельній війні з Китаєм,

– наголосив Загородній.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Трамп призупинив військову допомогу для України. Він вважає, що Володимир Зеленський не готовий до миру. Хоча президент України неодноразово говорив, що наша держава хоче миру. Але потрібні чіткі гарантії безпеки, щоб Путін знову не напав через деякий час. Але Трамп не хоче давати такі гарантії.