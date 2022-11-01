Майже річний військовий бюджет Росії: скільки зброї надали Україні партнери

1 листопада 2022 , 15:52
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Джерело:

Серігй Кислиця

В Україні приває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. Наші військові впевнено дають відсіч ворогу. Це можливо завдяки військовій допомозі партнерів, які систематично надають Україні озброєння та техніку.

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця опублікував інфографіку військової допомоги від партнерів. За його словами, військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії.

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Яка країна надала найбільше зброї

Згідно зі статистикою, Латвія виділила 41% зі свого військового бюджету на допомогу Україні. Естонія надала озброєння, яке охоплює 37% із власного військового бюджету. На третьому місці – Литва із 16,7%.

Інформація опублікована згідно з Кільським інститутом світової економіки станом на жовтень 2022 року.

Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар та євро,
– написав Кислиця.

Західні партнери надають військову допомогу Україні / Фото Серій Кислиця

Як світ допомагає Україні у війні проти Росії

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Автор: Анна Романюк