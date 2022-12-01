Щоб поставити Путіна на коліна: Байден просить 37 мільярдів доларів для України

Сполучені Штати Америки планують допомогти Україні не тільки пережити російський терор, але й змусити режим Владіміра Путіна капітулювати. Для цього президент США Джо Байден просить Конгрес виділити для України фінансову допомогу.

Про це під час Київського Безпекового Форуму заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, Байден звернувся до Конгресу із запитом схвалити додаткову допомогу Україні в розмірі 37 мільярдів доларів.

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США готові допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Вона зазначила, що мета фінансової допомоги полягає не тільки в тому, щоб допомогти Україні пережити ці випробування, але й змусити Кремль впасти.

Буквально щойно президент Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом у 37 млрд доларів, щоб Україна не лише пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена та демократична країна, а Путін зазнав стратегічної поразки,

– заявила Нуланд.

Вікторія Нуланд наголосила, що спроби Путіна вчинити завоювання, воєнні злочини та ядерний шантаж, а також спроби зробити голод зброєю чи заморозити українців з приходом зими повинні бути відбиті та переможені.

"Якщо цього не станеться, світ стане набагато небезпечнішим", – зазначила Нуланд. Вона додала, що США допомагатимуть Україні стільки, скільки потрібно.

Скільки США планують виділити на оборонну підтримку України

Після масштабної ракетної атаки 15 листопада Білий дім попросив у Конгресу про нову допомогу для України. Йдеться про 37,7 мільярда доларів, про які згадала Нуланд.

Передбачається, що з цієї суми 21,7 мільярда доларів будуть спрямовані на оборонну підтримку та ще 14,5 – на підтримку бюджету України.

Також понад 600 мільйонів хочуть спрямувати на підтримку ядерної безпеки України та нафтового резерву. Ще 900 мільйонів – на допомогу українців у сфері охорони здоров'я.

Важливо зазначити, що серед лідерів Заходу дедалі частіше лунають заяви про те, що війну потрібно не просто зупинити, а змусити Росію програти. На цьому неодноразово наголошував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що заклики до припинення вогню в Україні – безвідповідальні. За його словами, перемир'я б позбавило можливості притягнути Росію до відповідальності за скоєні злочини.

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