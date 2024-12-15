"Порожній чек" – це не вихід: у Трампа висловилися про допомогу Україні

Новообраний президент США Дональд Трампа неодноразово критикував Джо Байдена за великі обсяги допомоги Україні. У команді республіканця відповіли, як зміниться рівень підтримки Києва після його інавгурації.

Дональд Трамп вже встиг стривожити українців заявою, у якій допустив скорочення військової допомоги Україні. Майк Волтц, кандидат на посаду радника президента США з нацбезпеки, пояснив слова політика в інтерв'ю для CBS.

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Необмежена допомога – це не вихід з війни

Посадовець зауважив, що "порожній чек" не може бути стратегією. Команда Трампа має відповісти на безліч запитань. Зокрема, яким є успіх відповідно до інтересів США, як змусити сторони сісти за стіл переговорів і якими мають бути рамки для угоди.

Зверніть увагу! "Порожній чек" – формат підтримки України з боку нинішньої адміністрації президента США Джо Байдена. Адміністрація Байдена у питанні підтримки України була обмежена лише розміром фінансування, погодженого Конгресом США.

До слова, у ЗМІ проаналізували, що перемога Росії коштуватиме США в 7 разів дорожче, ніж підтримка України. Конгрес виділив 112 мільярдів доларів на допомогу Україні з 2022 року, але перемога Росії призведе до додаткових витрат у 808 мільярдів доларів за п'ять років.