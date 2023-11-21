Нам не вистачає снарядів, – ексспівробітник СБУ про нові оборонні пакети для Києва

Міжнародні партнери продовжують надавати військову допомогу Україні. Але було б добре, якби вони змогли передавати більше боєприпасів.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що критично важливими для України є артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів.

Дивіться також Росіяни контрнаступають на Півдні й під Бахмутом: як за тиждень змінилась карта фронту

Було б добре, якби країни Заходу передавали більше таких боєприпасів. Вони надзвичайно зараз потрібні.

Нам не вистачає снарядів. От 20 тисяч снарядів від Німеччини – це мало. На піку українські військові можуть відстрілювати близько 7 тисяч снарядів з добу. Росіяни на піку відстрілювали десь 70 тисяч снарядів на добу,

– зазначив Ступак.

Дивіться також – спецпідрозділ ГУР біля Кримського мосту

Чи є альтернатива артилерійським снарядам

Як припустив Ступак, певною альтернативою артилерійським снарядам можуть стати FPV-дрони. Тим паче що їхня ціна порівняно невисока – близько 800 доларів. Однак, звісно, вони повністю не зможуть замінити ці боєприпаси.

Це – керований снаряд. Так, він може не дуже потужний. Але в руках досвідченого оператора може пролетіти 10 кілометрів та влучати в будь-що: мотоцикл, віконце, де росіяни проводять наради тощо. Це також важливо,

– сказав Ступак.

Військова допомога від країн Заходу: коротко