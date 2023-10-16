І військові, і політичні успіхи: які фактори впливають на західну допомогу Україні
Західні партнери продовжують надавати Україні військову допомогу – ту зброю, про яку раніше навіть не було мови. Однак натепер важливо зберегти цю підтримку, щоб світ не втомився від війни в нашій країні.
Політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, від чого залежить військова допомога Україні.
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"На жаль, суспільна думка – це не якась математична річ. Тут нема якогось універсального ключа, єдиного рецепта", – зазначив Сазонов.
Від чого залежить допомога Україні: дивіться відео 24 Каналу
Передусім важать успіхи українських військових на фронті. Західні країни допомагають лише тим, у чию перемогу вірять, адже хочуть розділити її з ними.
Взаємодія з людьми за кордоном
Крім дипломатичних візитів, мають неабиякий вплив також поїздки наших музикантів, поетів і художників.
Так, вони не спілкуються з політиками, але вони спілкуються з людьми. А під час виборів звичайні люди – уже виборці, це електорат, на їхню думку зважають усі політики або втрачають владу,
– констатував Сазонов.
Крім того, не можна недооцінювати те, що ми пишемо в соціальних мережах, а також співпрацю з іноземними ЗМІ.
Військова допомога Україні: останні новини
- США планують виділити спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю. Ідеться про військове обладнання на суму понад два мільярди доларів.
- Як відомо, у Брюсселі 13 жовтня відбулось 16-те засідання "Рамштайну". Україна отримала військову допомогу на суму майже пів мільярда доларів.
- До того ж 30 вересня в Києві вперше відбувся Форум оборонних індустрій. Тоді оголосили про створення Оборонного фонду та Альянсу оборонних індустрій. Ідеться про об'єднання військового потенціалу України з іншими країнами.