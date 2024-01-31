Скільки країни ЄС витратять на військову допомогу Україні в 2024 році

У новому році міжнародні партнери продовжать підтримувати нашу державу у її протистоянні російській агресії. Жозеп Боррель розповів, яку суму ЄС готовий надати Києву.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що держави – члени ЄС мають намір передати Україні щонайменше 21 мільярд євро у вигляді військової допомоги. Про це посадовець повідомив за результатами неформального засідання Ради міністрів оборони, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Видатки на війну

За словами головного дипломата ЄС, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну держави-члени Євросоюзу вже витратили на військову допомогу для Києва 28 мільярдів євро. Втім, у 2024 році ця сума зросте.

Сьогодні ми запитали країни-члени про їхні зобов'язання на цей рік, і я все ще не маю повної відповіді. Але багато країн-членів надіслали свої пропозиції, і я можу сказати, що буде 21 мільярд євро у бюджеті на 2024 рік на військову допомогу Україні,

– наголосив Боррель.

Він зазначив, що збільшення видатків на військову допомогу для України "лише частина картини", але є й інші позитивні тенденції.

Навчання військових і поставки снарядів

Також Боррель розповів про плани Євросоюзу продовжити підготовку українських військових. За його словами, до літа 2024 року країни – союзниці підготують 60 тисяч українських військових. Наразі навчання вже пройшли 40 тисяч українців.

Крім того, дипломат прокоментував питання снарядів. Нагадаємо, що ЄС зобов'язався поставити Україні мільйон боєприпасів. Боррель уточнив, що Києву вже передали 330 тисяч боєприпасів. Упродовж березня ЗСУ мають отримати – ще 200 тисяч. Загалом наразі ЄС здатний виконати свою обіцянку наполовину.