Уражатиме ворожі штурмові групи: військовий експерт назвав зброю, яка нагально потрібна ЗСУ

Українська армія постійно потребує снарядів, озброєння, військової техніки. Зокрема сучасної. Так наразі ЗСУ необхідні літаки F-18 та гелікоптери Apache і Black Hawk.

Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що високотехнологічна техніка має допомогти українським силам у перспективі досягти своєї мети на фронті. Проте наразі у ЗСУ є нагальніші потреби в озброєнні.

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Дозволить ефективно вести бойові дії

Він нагадав, що першу партію винищувачів F-16 Україна має отримати вже до кінця першого кварталу 2024 року. Також в західних країнах вже готуються пілоти та льотно-технічний персонал, який буде обслуговувати ці літаки.

Це складна техніка, яка потребує ретельного вивчення, дослідження, щоб використовувати її максимально ефективно,

– наголосив військовий експерт.

Кейс запитів України щодо F-18 та гелікоптери Apache і Black Hawk є важливим. Проте зараз українське військо має нагальну потребу саме у важкому піхотному озброєнні – гранатометах (зокрема автоматичних), великокаліберних кулеметах. Ця зброя дозволить досягти цілей під час ведення оборонних боїв.

Вертольоти AH-64 Apache Це американський бойовий гелікоптер, озброєний 30-мм гарматою M230 Chain Gun, 16 протитанковими ракетами AGM-114 або 4 установками с 19 одиницями 70-мм некерованих ракет Hydra 70. Одна з особливостей Apache – його політ може тривати ще протягом 30 хвилин у випадку, якщо в його фюзеляж відбудеться влучання.

Орієнтуватися на сучасне, високотехнологічне озброєння звісно потрібно, але маємо розуміти, що в такий спосіб можемо дуже швидко витратити 61 мільярд доларів, які ми очікуємо від США. Однак, чи закриємо усі потреби ЗСУ? В цьому я маю сумнів,

– підкреслив Селезньов.

Водночас за отримання великої кількості важкого піхотного озброєння щонайменше в обороні ЗСУ будуть максимально ефективними. Саме завдяки цій зброї можна досягти найбільшого ураження штурмових груп противника.

"Штурми піхотою підрозділів "Шторм Z" є найбільш болючими для ведення оборонних боїв. Ворог фактично тілами своїх солдатів вистилає шлях до омріяних перемог. Щоб ускладнити той самий шлях та перетворити чим більше ворожого війська на попіл, нам потрібно те саме важке піхотне озброєння", – зазначив Владислав Селезньов.

Яку зброю Україна хоче отримати від США

У Вашингтоні 5 – 6 грудня відбулась українсько-американська конференція оборонних індустрій, під час якої Міноборони України представило перелік зброї та військової техніки США, яка необхідна ЗСУ для ефективної боротьби з ворогом. В списку зокрема було вказано наступне: