Заяви Зеленського може бути недостатньо, щоб примусити Трампа відновити допомогу Україні, – WSJ

Володимир Зеленський днями заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Однак, попри цю заяву президента, США не постачатимуть Україні військову допомогу, поки Трамп не переконається, що Зеленський дійсно підтримує мирні переговори.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Чи відновлять США військову допомогу

Під час свого виступу на спільному засіданні Конгресу у вівторок, 4 березня, Трамп зачитав те, що він назвав "важливим листом" від Володимира Зеленського. За його словами, "Україна готова сісти за стіл переговорів і якомога швидше принести міцний мир".

Водночас, як зазначили офіційні особи, під час останніх приватних зустрічей Трамп скаржився, що Зеленський "не виявив жодного наміру" розпочинати переговори з Путіним. Посадовці додали, що тимчасове призупинення військової допомоги від США мало на меті показати українському лідеру, що Білий дім серйозно ставиться до мирного врегулювання.

Навіть підписання угоди про надання американським компаніям доступу до українських рідкісноземельних мінералів може бути недостатнім, щоб переконати Трампа відновити допомогу,

– заявили чиновники.

Європейські чиновники також побоюються, що мирна угода між Україною та Росією не зупинить Москву, якщо Білий дім не погодиться надати гарантії безпеки Україні, продовжуючи військову допомогу та навіть військові дії, якщо це необхідно. Водночас представники Трампа виключили можливість розміщення американських військ в Україні.

До слова, за даними ЗМІ, прем'єр Британії Кір Стармер і Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським уже наступного тижня, щоб представити Трампу "єдиний фронт" щодо мирного плану. Зазначається, що зупинка вогню може розпочатися після припинення повітряних і морських бомбардувань з обох сторін.