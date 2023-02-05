Шольц заявив про домовленість зі Зеленським, що зброєю від Заходу не гатитимуть по Росії

Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні з озброєнням. Водночас у них усе ще зберігається страх, що ми можемо атакувати нею Росію. Тож довелося укладати певні домовленості.

Про одну з таких розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що домовився з президентом України Володимиром Зеленським щодо того, що західною зброєю ми не атакуватимемо території Росії.

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Україна отримує зброю для захисту

Шольц також відповів на абсурдну заяву Путіна. Останній почав бідкатися, що "німецькі танки знову загрожуватимуть Росії". Насправді ж вони загрожуватимуть російським солдатам, які не встигнуть втекти з України доти, поки нам їх не привезуть.

Його слова – частина серії абсурдних історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну. Але ця війна не може бути виправдана нічим. Росія веде нещадну війну проти України,

– наголосив Шольц.

Він також чітко підкреслив, що ведеться координація щодо передачі нашій державі озброєння. Цим займається Німеччина спільно з союзниками. І танки, які отримає наша держава, необхідні нам для захисту своїх же територій.

Ми ретельно зважували кожне постачання зброї, тісно координували його з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни,

– додав він.



Технічні характеристики танків Leopard, які ми отримаємо / Інфографіка 24 Каналу

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