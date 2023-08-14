Зброя стримування: чого конче потребують ЗСУ

Українським військовим бракує озброєння для ефективного наступу. Попри це, захисники продовжують просування і нищать окупантів.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко сказав 24 Каналу, що ЗСУ мають отримати засоби ураження, симетричні тим, що має Росія. Передусім потрібні крилаті та балістичні ракети.

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"Якщо ми матимемо їх, це не означатиме їх масового використання. Це означатиме, що Росія їх менше застосовуватиме, тому що це зброя стримування", – пояснив Костенко.

Крім того, Сили оборони потребують ППО, артилерійських снарядів, авіації, РЕБ, засобів для розмінування.

Як просувається наступ ЗСУ

Протягом минулого тижня Сили оборони України наростили й продовжили наступ на Півдні. Після незначної паузи просування продовжилося, і тепер українські війська близькі до оточення Урожайного на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

Крім того, ЗСУ продовжують нищити загарбників. Лише за добу 13 серпня "на концерт Кобзона" вирушило 530 росіян. Загалом від початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила 254 380 військових.

"Ми можемо робити багато чого, а за наявності ресурсів робитимемо ще більше", – наголосив Костенко.

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