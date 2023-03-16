Готовий входити в альянс з Україною, – політолог про військову допомогу з Ізраїлю

Ізраїль погодив продаж Україні системи захисту від іранських "Шахідів". Держава допомагала українцям і раніше, але неофіційно. Зараз Ізраїль готовий входити у відкритий альянс з Україною.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. За його словами, раніше Росія шантажувала Ізраїль, щоб вони не допомагали Україні, бо інакше до них полетять ракети з Палестинської автономії.

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Допомога для України від Ізраїлю

Загородній зазначив, що Ізраїль і до цього допомагав Україні, але робив це неофіційно. Однією з причин такого коливання політолог називає шантаж з боку Росії.

Вона їх відверто шантажувала: "Якщо ви будете допомагати Україні, то почнуть летіти ракети з боку Палестинської автономії". Це вже було нещодавно. Ці люди є фактично проксі-Росією ще з часів Радянського Союзу,

– вважає він.

Згодом, коли Іран почав надавати військову допомогу Росії, на думку політолога, Ізраїль зрозумів, що для власної безпеки потрібно входити в альянс з Україною, принаймні допомагати їй.

Як стверджує Тарас Загородній, що на полі бою вже з’являлась ізраїльська техніка, яка надходила в Україну неофіційно.

"Ізраїль має величезний досвід постачань зброї або інших товарів в обхід через мережу багатьох комерційних компаній, які напряму пов’язані з Моссадом. Впевнений, що ця співпраця вже давно йде, але не так активно. Те, що вони вже можуть постачати, – це величезний крок", – відзначив політолог.

Загородній пригадав, що раніше у Литві був організований збір ізраїльських радарів. Проте їх постачали в Україну не як ізраїльські, а як литовські.

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Ізраїлю та Китаю не вигідно, щоб Іран мав ядерну зброю

Тарас Загородній зауважив, що Іран є найбільшим ворогом Ізраїлю. Не виключено, що в обмін на допомогу Росії Іран може отримати від країни-агресорки ядерну зброю. А першою країною, яку атакує Іран буде Ізраїль.

Крім того, Китай не зацікавлений у тому, щоб Іран мав ядерну зброю, вважає політолог.

Китаю це не потрібно. Вони розуміють, що буде конфлікт на Близькому Сході, який призведе до зростання цін на нафту, через це китайська економіка уповільнить своє зростання. Їм потрібно щонайменше 5% зростання, щоб утримувати внутрішню стабільність,

– говорить експерт.

Також Загородній наголосив, що в України є точки тиску на Китай. Пекін не хоче появи ядерної зброї в Ірану, а Росія готова надати їм ядерні технології в обмін на допомогу.

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