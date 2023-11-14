Танки LEOPARD, вантажівки та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України

Німеччина опублікувала новий список військової допомоги Україні, куди включила більше озброєння, техніки та боєприпасів. Зокрема, країна надасть 10 додаткових танків LEOPARD.

Також у список ввійшли всюдиходи, машини для патрулювання, дрони. Загальна запланована Німеччиною сума допомоги на 2023 рік становить 5,4 мільярда євро – у наступному році її планують збільшити.

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Більше допомоги від Німеччини

Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Він включає декілька десятків броньованих машин: 10 танків LEOPARD 1 A5, 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 та 5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги Carrier Warthog. Також у список входить додатковий танк для розмінування WISENT 1.

Окрім цього, Німеччина планує передати ще понад 10 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Також у списку:

10 дронів-розвідників VECTOR;

10 тисяч захисних окулярів;

14 наземних оглядових радарів GO12;

3 автомобілі для охорони кордону;

4 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;

16 вантажівок Zetros;

3 транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

13 вантажівок MAN TGS;

1,4 мільйона патронів до вогнепальної зброї.

Військова допомога Україні