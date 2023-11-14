Танки LEOPARD, вантажівки та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України
Джерело:Уряд НІмеччини
Німеччина опублікувала новий список військової допомоги Україні, куди включила більше озброєння, техніки та боєприпасів. Зокрема, країна надасть 10 додаткових танків LEOPARD.
Також у список ввійшли всюдиходи, машини для патрулювання, дрони. Загальна запланована Німеччиною сума допомоги на 2023 рік становить 5,4 мільярда євро – у наступному році її планують збільшити.
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Більше допомоги від Німеччини
Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Він включає декілька десятків броньованих машин: 10 танків LEOPARD 1 A5, 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 та 5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги Carrier Warthog. Також у список входить додатковий танк для розмінування WISENT 1.
Окрім цього, Німеччина планує передати ще понад 10 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Також у списку:
- 10 дронів-розвідників VECTOR;
- 10 тисяч захисних окулярів;
- 14 наземних оглядових радарів GO12;
- 3 автомобілі для охорони кордону;
- 4 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;
- 16 вантажівок Zetros;
- 3 транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 13 вантажівок MAN TGS;
- 1,4 мільйона патронів до вогнепальної зброї.
Військова допомога Україні
- Європейський Союз пообіцяв надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Однак все частіше лунають думки, що ЄС не зможе виконати поставлений план вчасно, однак у Єврокомісії переконують, що завдання буде виконане.
- Днями в Україну прибули пускові установки для ЗРК NASAMS від Литви. Вони доповнять і розширять оперативні можливості систем NASAMS, які передали Норвегія і США.
- Також декілька днів тому речник Повітряних Сил Юрій Ігнат анонсував передачу Німеччиною ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Нині Сили оборони мають на озброєнні 2 дивізіони.