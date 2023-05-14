Безпрецедентна допомога від Німеччини: аналітик припустив, скільки ще зброї є на складах

Днями Німеччина ухвалила безпрецедентно великий пакет військової допомоги Україні в розмірі 10 мільярдів доларів. Першу частину 2,7 мільярди Україна вже отримала.

Туди входить зброя та техніка, яка допоможе ефективно знищувати ворога на полі бою. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт й аналітик Андрій Харук.

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За словами Харука, для України зараз є найважливішою є передача зенітно-ракетних комплексів IRIS-T. Чотири одиниці включені в пакет військової допомоги від Німеччини. А також сотні ракети, зокрема і ракети для модифікації ЗРК, які передала Швеція Україні.

Деталі військового пакету

Також від Німеччини в Україну відправиться 18 самохідних гаубиць, вочевидь мовиться про RCH 155, припустив Харук. Це колісні гаубиці, які минулого року в такій же кількості Україна замовила у Німеччини, але тепер вона відправить їх ще додатково.

Вони ніде в світі ще на озброєнні не перебувають, тобто німецька військова промисловість отримає можливість випробувати зброю в боях,

– додав спікер.

Також Німеччина відправить Україні танки Leopard 1, бойові машини піхоти Marder та інші БМП й сотні екземплярів безпілотників.

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Потенціал військової допомоги ще є

Військовий аналітик підкреслив, що IRIS-T та гаубиці Німеччина передає не із власних складів, це продукція нового виробництва, адже на складах країни їх просто немає.

Передача танків здійснюється в рамках спільної програми з Нідерландами, а БМП Murder знімаються з німецьких складів.

Тобто джерела постачання дуже різні. Харук вважає, що потенціал військової допомоги в Німеччини ще не вичерпався, хоча Європа іноді наголошує про те, що зброя та техніка в їхніх запасах закінчується.

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