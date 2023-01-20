Португалія передасть Україні 14 БТР, боєприпаси та медичне обладнання

Держави Заходу продовжують допомогати Збройним Силам боротися з російськими окупантами. Зокрема, стало відомо, що Лісабон надасть Києву понад десяток бронетранспортерів та електрогенератори великої потужності.

У п'ятницю, 20 січня, у Німеччині відбулась зустріч партнерів України в місті Рамштайні. Після неї західні ЗМІ повідомили з посиланням на міноборони Португалії, що українська армія отримає від правління цієї держави бронеавтомобілі та 8 електрогенераторів.

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Лісабон солідарний з Києвом

Зауважимо, що загальний обсяг зброї, яку нам надала Португалія, становить уже 532 тонни. Про це йдеться в заяві міноборони країни, яке очолює Хосе Педро Агілар-Бранку.

Португалія відправить в Україну другу партію озброєння з 14 бронетранспортерів М113, 8 потужних генераторів для виробництва електроенергії, більше 120-мм боєприпасів і дві тонни медичного та санітарного обладнання,

– йдеться в документі.

Власне, ця новина є черговим свідчень про те, що Захід нас готовий підтримувати стільки, скільки буде потрібно. І не варто вірити брехні Кремля про те, що з часом інтерес країн Європ та США до війни в Україні буде зменшуватись.

Підсумки "Рамштайну" та новий пакет допомоги від США

До теми "Рамштайну" варто сказати, що країни-союзниці не ухвалили рішення про надання нашій державі танків Leopard. Однак у Польщі все ще оптимістично налаштовані щодо цього. Про це сказав міністр оборони країни Маріуш Блащак. Він констатував до кінця березня Польща планує доставити в Україну техніку та провести навчання українських солдатів.

Також підсумки зустрічі підбив Президент України Володимир Зеленський. Глава нашої держави зазначив, що за танки доведеться ще поборотися Україні, проте наші дипломати роблять усе для того, аби рішення щодо надання ЗСУ танків було ухвалено в недалекій перспективі.

Окрім того, напередодні "Рамштайну" у Вашингтоні повідомили, що нададуть Києву новий пакет військової допомоги. У ньому, зокрема, будуть ракети для ЗРК NASAMS, які допоможуть збивати ворожі ракети та дрони.



Що буде в новому пакеті військової допомоги від США / Картинка 24 Каналу