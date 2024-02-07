Трамп зняв усі маски: якою насправді є позиція республіканців щодо допомоги Україні

Наша держава очікує рішення про ухвалення військової допомоги від США на суму 60 мільярдів доларів. Наразі ці кошти заблоковані у Конгресі, поки республіканці та демократи не можуть узгодити питання міграційної політики.

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що суттєвий вплив у цій ситуації має Дональд Трамп. Чимало республіканців його бояться, а він своєю чергою не хоче, щоб Україна отримала гроші.

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Республіканці також підтримують Україну

"Дональд Трамп прагне, щоб Україна залишилася без грошей. Він уже зняв всі маски", – зауважив Андрій Піонтковський.

Варто згадати, що говорив спікер Палати представників, республіканець Майкл Джонсон у грудні 2023 року, коли в США прилетів Володимир Зеленський. Він запевняв, що допомогу Україні треба надати, а путінську агресію зупинити. Але республіканці вирішили скористатися чудовою можливість – змусити демократів прийняти їхню позицію щодо кордону з Мексикою. Тоді вони обіцяють проголосувати за допомогу Україні.

Демократи пішли на всі можливі поступки щодо кордону. Республіканці кажуть, що не тільки отримали все, що хотіли, але й досягли зміни мислення у їхніх колег-демократів. Це велике досягнення, але його хоче зірвати Дональд Трамп, який вимагає, щоб за законопроєкт не голосували,

– підкреслив Піонтковський.

Окрім змін до кордону, цей документ передбачає виділення 108 мільярдів доларів на різні цілі, зокрема понад 60 мільярдів мали направити Україні. Також гроші планували скерувати Ізраїлю, Тайваню, постраждалим у Секторі Гази.

Голосування за законопроєкт перенесли. За словами Піонтковського, республіканці хочуть переконати якнайбільше своїх колег-сенаторів підтримати рішення. Однак, спікер Палати представників Майкл Джонсон абсолютно наляканий Трампом. Він боїться, що його знімуть з посади, якщо поставить документ на голосування.

Прибічники України ухвалили процедурне рішення: спершу законопроєкт прийме Сенат і направить на затвердження в Палату представників. Те, що прийняте в Сенаті – вже не діло Майкла Джонсона. Він буде зобов'язаний поставити його на голосування,

– розповів російський публіцист зі США.

Він додав, що є ще одна парадоксальна ситуація: більшість республіканців у Палаті представників не тільки прибічники України – вони ще й неодноразово критикували Джозефа Байдена через недостатню допомогу нашій державі. Але, на жаль, присутній "фактор Трампа", який має потужний вплив.

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