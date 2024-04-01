Триває активний діалог щодо допомоги Україні: за що борються Білий дім і Трамп

Є сподівання, що Сполучені Штати таки погодять подальшу військову допомогу для України. Зараз йде складний процес, який зрештою може закінчитися позитивним для Києва рішенням.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що рупор Трампа та спікер Палати представників Майк Джонсон веде активний діалог з Білим домом. Він намагається збалансувати між Трампом та Білим домом. А питання відставки Джонсона підвішене в повітрі.

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Чи буде допомога для України

Як наголосив Клочок, республіканці зараз розглядають варіант внесення власного законопроєкту про допомогу для України. Він не мав би суттєво відрізнятися від того, який ухвалили в Сенаті. Лише там може бути процес ленд-лізу або ж кредитування. Але по грошах все мало б бути більш-менш однаково.

Сьогодні виробники зброї підтискають Трампа та змушують його йти на поступки, аби отримати державні замовлення. Вони ж будуть фінансувати виборчу кампанію республіканців. Не лише Трампа,

– сказав Клочок.

Враховуючи ситуацію з Тайванем, де є потенційна загроза з боку Китаю, у Сполучених Штатах мали б бути зацікавлені в тому, аби законопроєкт про допомогу Україні, Тайваню, Ізраїлю таки був ухвалений.

США вкрай зацікавлені в цьому документі. Він потрібен, бо напруга зростає. Китай це бачить. Вони дещо шантажують Штати зокрема й через візит Сі до Парижу. Макрон, попри те, що правильну для нас риторику обійняв, але любить таки підіграти Сі у питанні "автономізації" Європи,

– зазначив Клочок.

І війна в Україні, і Тайвань, і міграційна реформа – це все геополітичні питання, які важливі для Трампа. Останній любить доводити ситуацію до неконтрольованої, але потім все-таки її вирішувати. Тому, ймовірно, він таки погодиться на ухвалення цього законопроєкту. Але, ймовірно, одна з його цілей – аби авторами були республіканці.

Військова допомога для України: коротко