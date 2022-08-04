Про які неприємності для російських військ домовилися Україна та США

Відбулася чергова розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Розмови під грифом "Смерть ворогам"

Остання з публічно зазначених розмов була п'ять днів днів тому, три дні тому було оголошено пакет допомоги на 550 мільйонів доларів (75 тисяч снарядів для артилерії 155-міліметрового калібру + ракети для M142 HIMARS, багато).

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Такі розмови завжди означають щось неприємне для російських військ. Ця – не виняток: обговорили наступний пакет допомоги.

Діалог такої інтенсивності на рівні керівників оборонних відомств – це ще й найкраща демонстрація довіри, що створюється практичними кроками. Що б там не вигадували росіяни чи наші альтернативно обдаровані діячі.

Що ще важливе. До Києва прибув і розпочав роботу новий аташе США з питань оборони. Це вкорочує плече щодо багатьох технічних завдань, а також забезпечує партнерам додаткові можливості для контролю над озброєннями та допомогою, що постачається.

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Загалом у мене складається враження про дедалі більше роздвоєння сущого. В одному вимірі і Білий дім, і Пентагон, і посольство демонструють неабияку щільність взаємодії з питань оборони з українською стороною. Тут же йде рух із впровадження LOGFAS і багато чого ще.

З іншого боку звучать якісь схлипування про нібито "недовіру". Причому з посиланнями не зрозуміло на що.

Вибір дуже простий – концентруватись на справі.

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