В США розглядають створення окремого бюджету для допомоги Україні, – республіканець

В питанні військової допомоги Україні Конгрес США має більше право голосу, ніж сам президент Дональд Трамп. Так, в країні вже розглядають створення окремого бюджету для допомоги нашій країні.

Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що про це говорять представники обох партій. Водночас США паралельно готуються до загострення ситуації на Близькому Сході та війни з Іраном.

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Про створення окремого бюджету для допомоги Україні

Минулого року в США анонсували найбільший пакет підтримки України майже на 8 мільярдів доларів, який включає зброю, ППО та розширення тренувальної місії F-16. За словами члена Республіканської партії, ці гроші вже майже закінчуються, тому Штати досить скоро можуть оголосити цікаву новину.

Сенатори та конгресмени в США розглядають створення окремого бюджету для допомоги Україні. Це обговорюють і республіканці, і демократи,

– наголосив він.

Тим часом глава Міноборони країни Піт Гегсет заявив, що в наступному році Вашингтон планує скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України. Пінкус пояснив, що тут мовиться лише про допомогу без повернення коштів за неї. Хоч і погано, що США планують скоротити її об'єм.

Крім того, нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що США перекинули 20 тисяч ракет на Близький Схід, які Джо Байден обіцяв передати Україні. Член Республіканської партії зауважив, що ці ракети передали американським військовим, адже відносини США з Іраном лише загострюються.

Він додав, що оборонна промисловість в США працює цілодобово. Тому ймовірно, що Україна буде отримувати зброю від Штатів, хоч про це можуть і не повідомляти публічно.