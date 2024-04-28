Ворог не прорве оборону: у ISW проаналізували ситуацію на фронті до прибуття допомоги від США

Після кількох місяців суперечок Конгрес ухвалив надання допомоги Україні. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, якою буде ситуація на фронті до прибуття цієї допомоги.

Поки Україна очікує на прибуття допомоги від США, російські війська, ймовірно, досягнуть значних тактичних успіхів. Водночас малоймовірно, що вони здолають українську оборону.

Дивіться також Вибухи в Криму, загроза дронів у Курську й Брянську: хронологія 795 дня війни

Росіяни готуються до наступу

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський сказав спікеру Палати представників Конгресу США Майку Джонсону, що українські сили зможуть "протриматися" до березня або квітня 2024 року без додаткової допомоги з боку США. Зараз вдається обходитись без прибуття військової допомоги США.

Прибуття цієї допомоги на фронт найближчими тижнями дозволить українським силам подолати поточні матеріальні обмеження та притупити російські наступальні операції. Російські війська, ймовірно, активізують зусилля з дестабілізації української оборони та закріплення позицій перед прибуттям безпекової допомоги.

Західні ЗМІ із посиланням на двох українських офіцерів писали, що російські війська мають на меті використовувати поточні наступальні операції та ракетні удари проти України, щоб підготувати поле бою до очікуваної російської наступальної операції наприкінці травня або в червні.

Російські війська мають можливості досягти значних тактичних здобутків у районі Авдіївки та переслідувати важливу з оперативного боку ціль із захопленням Часового Яру, але, ймовірно, жодна з цих спроб не переросте в оперативно значуще проникнення в найближчій перспективі, не кажучи вже про спричинення краху української оборонної лінії в Донецькій області,

– мовиться у зведенні аналітиків.

Російська армія неефективна

Добре забезпечені українські сили, ймовірно, зможуть запобігти оперативному значному просуванню Росії, хоча російські сили, тим не менш, використають певні переваги та адаптації, щоб створити значну загрозу для України цього літа. Раніше українські сили вже стримували російські операції, тож малоймовірно, що російські війська цього літа проведуть наступальну операцію, яка буде значно масштабнішою та інтенсивнішою, ніж їх попередній наступ.

Західний чиновник заявив, що російська армія все ще є неефективною армією, яка характеризується старим обладнанням і погано навченими солдатами. Водночас російські сили використовують свої тимчасові відносні переваги над Україною, щоб поставити українські сили під дедалі більшу напругу.

Російські військові стикаються з обмеженнями кількості сучасної та ефективної техніки, яку вони можуть розгорнути в Україні, а загальна боєздатність російських з’єднань і підрозділів продовжує знижуватися. Загарбники частково покладаються на свої кількісні переваги в техніці та живій силі, щоб чинити послідовний тиск на українські сили.

Російська зосередженість на кількості, незалежно від якості, підтримала тактичні досягнення Росії, особливо враховуючи, що затримки західної допомоги погіршили якісні переваги України над російськими силами.