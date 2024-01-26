Рішення буде знайдено: як на фронті позначиться затягування допомоги від США

Україна очікує на виділення військової допомоги від Сполучених Штатів. Навколо цього питання вже не один місяць тривають дискусії. Республіканці та демократи не можуть дійти згоди та проголосувати за документ.

Оптимізм щодо виділення коштів Україні зберігається. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що такі складнощі не можуть тривати довго.

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Чи все-таки отримає Україна допомогу від США

"Думаю, що рішення буде знайдено, тому що інакше це стане абсолютно безпрецедентним випадком для американської зовнішньої політики. Ця ситуація завдасть величезної шкоди іміджу Сполучених Штатів і вплине на сприйняття країни у світі", – розповів Давид Шарп.

Відтак зберігається віра в те, що все вдасться владнати у якнайшвидші терміни. Навіть повідомлялося, що сторони майже повністю домовилися, але Дональд Трамп зміг вплинути на деяких республіканських сенаторів.

Щодо допомоги Ізраїлю, яка також передбачалася у військовому пакеті, то наразі в цієї країни інша ситуація, ніж в України. Ізраїль відчуває нагальну потребу у певних найменуваннях зброї. Але їх можна отримати, обійшовши рішення Конгресу. Наприклад, одноразовою президентською постановою.

У випадку з Україною такі варіанти теж можливі, але це не розв'яже глобальну проблему. Україні потрібен запас міцності на рік – це те, що має дати пакет допомоги,

– зауважив Шарп.

Проте, не дивлячись на всю заплутаність ситуації, оптимізм зберігається. Україна може розраховувати, що військова допомога буде у швидкі терміни.

Чи може Україна без допомоги США протистояти Росії

За словами військового оглядача, це найгірший і майже нереалістичний сценарій, адже він переконаний, що допомога від США обов'язково буде. Втім, якщо припустити, що її все-таки не нададуть, то ситуація в Україні значно погіршиться.

Наразі деякі західні політики намагаються змотивувати американських законодавців голосувати за допомогу. Зокрема представник Пентагону заявляв, що без неї Україна може програти війну за кілька тижнів. На думку Шарпа, такі заяви мають на меті лише прискорити розв'язання проблеми.

Ми знаємо, що європейські країни з економічного погляду цілком можуть допомагати. У них вистачає потенціалу й без Сполучених Штатів. Але з військового погляду, важливо розуміти, що запасів своєї зброї у них мало за багатьма найменуваннями. Виробництво, хоч десь і наростає, але такими "скрипучими" темпами,

– зауважив військовий оглядач.

Він додав, що чи не найважче буде з виробництвом снарядів. Їх доведеться дуже сильно економити. Втім варто згадати, що Україна витримала російський натиск у лютому – березні 2022 року. Це було дуже показово, тому немає сумнівів, що нашій державі все вдасться.

Як економія снарядів вплине на можливість відбивати російські атаки

Повідомлялося, що Росія зібрала 40-тисячне угруповання для нового наступу на Авдіївку. Це місто залишається центром активних боїв. Окупанти хочуть захопити його за будь-яку ціну, особливо напередодні президентських "виборів" у Росії.

Росія не відмовиться від наступальних операцій навіть локального характеру. Тому економія снарядів негативно впливає на ситуацію на фронті. Я не маю інсайдерської інформації, але розуміючи, що в американців застряг пакет допомоги в Конгресі, то, ймовірно, економія та певні ліміти уже запроваджують,

– сказав Давид Шарп.

Ситуація біля Авдіївки сьогодні дуже важка. Місто важливе для противника ще й з медійного погляду. Владімір Путін хоче показати своїм виборцям хоч якісь здобутки.

"Авдіївка – вдала можливість, щоб це зробити. Заради неї росіяни готові заплатити велику ціну", – підкреслив військовий оглядач з Ізраїлю.

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