США передадуть Україні річкові катери: які завдання вони виконуватимуть

США нададуть новий пакет військової допомоги для України. Серед озброєння та військової техніки, яка має прийти до нас, є річкові катери. Можна припустити, що їх може використати ЗСУ під час форсування Дніпра на Херсонщині.

Проте військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що краще було б їх використати для звільнення тимчасово окупованого Криму. Про це він розповів 24 Каналу.

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Саме те, що потрібно

Він пояснив, що річкові катери будуть потрібні під час деокупації Криму, зокрема при форсуванні озера Сиваш.

Річкові катери є броньованими, вони виконують певні завдання вогневого ураження – на них можуть бути кулемети великокаліберні та зенітні. Зрозуміло, також на них можна перекидати сили та засоби оперативно-тактичних груп військової розвідки. Саме те, що нам потрібно під час заходження до Криму,

– підкреслив військовий експерт.

За його словами, форсувати Дніпро катерами немає сенсу. Оптимальний варіант його форсування – в районі Нової Каховки.

Там вже цим питання займаються декілька місяців – на Лівому березі Дніпра в районі Нової Каховки працюють спеціалісти з Головного управління розвідки України.

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Через дамбу Каховського водосховища форсувати Дніпро, переправившись на Лівий берег, виконувати далі марш-кидок у бік Армянська – це вже Крим. Понад 70 кілометрів – 1,5 –2 танкових переходи – і далі вже працювати в Криму,

– пояснив він.

На думку Романа Світана, після цього будуть потрібні катери, тому що захід до Криму буде здійснюватись також морським шляхом – через озеро Сиваш і по морю в режимі каботажного плавання.

Що відомо про нову збройну допомогу Україні від США