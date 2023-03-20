США передадуть Україні річкові катери: які завдання вони виконуватимуть
США нададуть новий пакет військової допомоги для України. Серед озброєння та військової техніки, яка має прийти до нас, є річкові катери. Можна припустити, що їх може використати ЗСУ під час форсування Дніпра на Херсонщині.
Проте військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що краще було б їх використати для звільнення тимчасово окупованого Криму. Про це він розповів 24 Каналу.
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Саме те, що потрібно
Він пояснив, що річкові катери будуть потрібні під час деокупації Криму, зокрема при форсуванні озера Сиваш.
Річкові катери є броньованими, вони виконують певні завдання вогневого ураження – на них можуть бути кулемети великокаліберні та зенітні. Зрозуміло, також на них можна перекидати сили та засоби оперативно-тактичних груп військової розвідки. Саме те, що нам потрібно під час заходження до Криму,
– підкреслив військовий експерт.
За його словами, форсувати Дніпро катерами немає сенсу. Оптимальний варіант його форсування – в районі Нової Каховки.
Там вже цим питання займаються декілька місяців – на Лівому березі Дніпра в районі Нової Каховки працюють спеціалісти з Головного управління розвідки України.
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Через дамбу Каховського водосховища форсувати Дніпро, переправившись на Лівий берег, виконувати далі марш-кидок у бік Армянська – це вже Крим. Понад 70 кілометрів – 1,5 –2 танкових переходи – і далі вже працювати в Криму,
– пояснив він.
На думку Романа Світана, після цього будуть потрібні катери, тому що захід до Криму буде здійснюватись також морським шляхом – через озеро Сиваш і по морю в режимі каботажного плавання.
Що відомо про нову збройну допомогу Україні від США
- Сполучені Штати 20 березня оголосили про черговий пакет військової допомоги, який кілька днів тому анонсували в Білому домі. Україна отримає від США допомогу на 350 мільйонів доларів.
- Пресслужба Міністерства оборони США опублікувала повний список озброєння в новому пакеті: боєприпаси для HIMARS; 155-мм артилерійські снаряди; 25-мм боєприпаси; ракети HARM; 81-мм та 60-мм мінометні системи та снаряди; одноразові протитанкові реактивні гранатомети АТ-4; гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них; підривні боєприпаси й обладнання для подолання перешкод; обладнання для розмінування; важке паливо; тепловізори, оптика й лазерні далекоміри; річкові патрульні катери; обладнання для технічного обслуговування та ремонту машин; запчастини та інше польове обладнання.