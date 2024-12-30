"Ми не маємо ілюзій": Єрмак відповів, як діятиме Україна, якщо США припинять військову допомогу

З приходом команди Трампа в Білий дім Україна ризикує лишитися без військової допомоги. Глава Офісу Президента запевнив, що Україна продовжить працювати з новою адміністрацією США, а також продовжуватиме боротися та розвивати внутрішнє виробництво.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Андрія Єрмака французькому виданню Libération.

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Як Україна реагуватиме на припинення військової допомоги США

У відповідь на питання, що робитиме Україна, якщо Сполучені Штати припинять допомогу, Єрмак відповів, що країна продовжить боротьбу. За його словами, Україна продовжить працювати з адміністрацією Трампа та продовжить розвивати власне виробництво.

Ми будемо продовжувати будувати відносини з Європою, яка ніколи не була такою сильною, як сьогодні. Європа, можливо, не до кінця усвідомлює свою силу,

– сказав Єрмак, вказавши на важливість єдності Європи.

Глава Офісу Президента також зазначив, що існує ризик скорочення допомоги від США.

"Чи можемо ми обійтися без цієї підтримки? Ні. Але ми не маємо ілюзій. Ми домоглися безпрецедентного прогресу в галузі внутрішнього виробництва", – каже Єрмак.

Зазначимо, у понеділок, 30 грудня, США оголосили про виділення майже 2,5 мільярда доларів. Йдеться про додатковий пакет на 1,25 мільярда доларів для армії та пакет Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на 1,22 мільярда доларів.