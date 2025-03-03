Скільки зброї втратить Україна, якщо Трамп заблокує допомогу: у ЗМІ оцінили масштаби

Західні ЗМІ пишуть про те, що адміністрація Дональда Трампа може заблокувати надання військової допомоги Україні. Якщо США наважаться на це рішення, то наша держава може втратити зброї на мільярди доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Скільки зброї втратить Україна, якщо США зупинять підтримку

Західні ЗМІ все частіше пишуть про те, що Білий дім може зупинити військову підтримку України. Трамп же припинив фінансування роботи USAID, а нині – під загрозою можуть опинитися і військові постачання.

Перед тим як залишити президентський пост, Джо Байден підписав контракти на постачання зброї щонайменше до 2026 року. Так, за програмою USAI, коли зброя замовляється напряму у виробників, Україна мала ще виділених 2,2 мільярда доларів. Ще 3,3 мільярда доларів були у бюджетних грошах за програмою PDA, коли зброя передається із запасів Пентагону.

За останньою програмою Україна недоотримала зброї ще близько на 1,05 мільярда доларів, а також з крайнього пакету допомоги на 500 мільйонів доларів.

При цьому формально залишалось ще 2,8 мільярда доларів, повернутих після виявлення бухгалтерської помилки літом 2023 року, про які у Вашингтоні доволі давно забули. Тобто Україна за останні два місяці мала отримати озброєння із запасів Пентагону за програмою PDA на орієнтовно 2,3 мільярда доларів,

– наголошують у ЗМІ.

У пакетах за цією програмою були різноманітні боєприпаси для артилерії та ракетних систем, протиповітряної оборони, протитанкова зброя тощо. У ЗМІ додають, цілком можливо, що далеко не вся допомога, яка була виділена на папері, вже передана Україні.

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Однак більшою загрозою, як пише Defense Express, є зупинка програми USAI. Загальна сума всіх пакетів розрахована на 30 мільярдів доларів. Контракти за цією програмою розраховані до 2026, а можливо, й до 2027 року, однак скільки Україна отримала зброї за цією програмою – невідомо. З відкритих джерел лише відомо, що більша частина контрактів – це боєприпаси.