Стало сюрпризом для багатьох у США: Трамп розігрує класичну карту щодо допомоги Україні

Адміністрація Дональда Трампа призупинила військову допомогу Україні без попередніх консультацій із союзниками. Президент США ще не ухвалив жодного офіційного рішення, але поставки вже затримуються.

Американський лідер відіграє свою класичну карту, але це рішення стало сюрпризом для багатьох у Штатах. Це 24 Каналу озвучив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Дивіться також Ракети до ППО, артилерія, снаряди: як довго Україна протримається без військової допомоги США

Офіційного рішення ще нема

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" зазначив, що досі нема повноцінного документа, який визначає де, що і як зупиняють. Водночас поставки вже затримуються. Велика частина вантажів стоять на польському кордоні або просто у Польщі і чекають подальших вказівок.

Деякі представники бюджетного комітету Конгресу США у коментарях медіа заявили, що поки не будуть ставити на порядок денний питання про виділення додаткового фінансування. Це стосується не лише України, а всіх союзників поза НАТО.

Трамп зараз відіграє свою класичну карту. Він не ухвалив жодного офіційного рішення. Але фрази про те, що він цього хоче, бажає у цей бік розвивати політику, було достатньо, щоб реальні процеси зупинилися, Україна, Європа і посадовці самих Штатів почали шукати вихід з цієї ситуації. Призупинили навіть не США, а конкретно Трамп. Бо ця ідея була сюрпризом для багатьох у самих Штатах,

– підкреслив Олександр Краєв.

За його словами, ніхто у США не хоче ризикувати та йти проти Дональда Трампа, поки він не змінить свою позицію. Хоч досі ще нема офіційного указу.