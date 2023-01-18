Україна отримує танки та бронетехніку: наскільки це допоможе у контрнаступі ЗСУ

На Заході зростає внутрішній тиск щодо важливості передачі техніки Україні для перемоги у війні з Росією. Процес підтримки військовим оснащенням української сторони дійсно йде.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, вже зовсім скоро Україна зможе отримати в техніку в необхідній кількості.

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Як використає Україна техніку від Заходу

Олександр Мусієнко розказав, що спершу треба сформувати танкову бригаду в якомога коротші терміни, щоб десь на весну її мати в бойовій готовності. Мовиться про 100 танків, серед яких здебільшого Leopard 2.

"Це ось той ідеальний план, про який зараз мовиться", – наголосив він.

За його словами, хотілось би отримати до 300 танків. Проте західні партнери зосереджуються на формуванні не тільки танкових бригад, а механізованих бригад, які матимуть комбіновану бронетехніку різного типу у поєднанні з танками.

"Задум в тому, щоб це були швидкі, маневрові механізовані бригади, а не виключно танкові бригади, які мають в основному на озброєнні танки", – зауважив Мусієнко.

Керівник Центру військово-правових досліджень пояснив, що питання передачі бронетехніки Україні вирішується швидше і легше.

200 машин зараз Канада надасть, як мінімум 50 M2 Bradley, які оголошені, також 40 Marder. Це вже 290. І ще те, що передає Франція. Це вже можна сказати, що буде понад 300,

– підкреслив він.

Мусієнко зауважив, що це питання вже наполовину розв’язане навіть до зустрічі у форматі "Рамштайн". До того ж Україна отримає гаубиці M109A6 Paladin від США в рамках двох попередніх пакетів допомоги.

"M109A6 Paladin і AS-90 з Британії сумарно можуть складати 50-60 одиниць. Це не кілька сотень, але це теж вже та підтримка, яка надається", – наголосив він.

Мусієнко додав, що це доволі ефективні, швидкі, високоточні машини, які здатні наносити потужні ураження по противниках.

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Активізація західних країн-партнерів

Олександр Мусієнко прокоментував, що такі успіхи в передачі техніки – це свідчення того, що спостерігається позитивна реакція Заходу й активізація партнерів.

Це ще не ті цифри, про яке говорило командування, але ми бачимо, що процес дійсно йде,

– наголосив він.

За його словами, наразі про необхідність технічного оснащення армії говорить не лише українська сторона та її представники, але й партнери із Заходу.

"Якщо подивитися на деякі західні медіа, наприклад, американські, то можна побачити, що вже там навіть наростає тиск на американський уряд, на уряди країн ЄС, НАТО через те, що потрібно активізувати і посилити допомогу Україні", – додав він.

На його думку, Захід тепер чітко знає, для чого Україні треба підтримка.

"Є розуміння, що потрібно перемогти Росію у цій війні й зробити це можна лише, надавши Україні техніку в тій кількості, в якій потрібно", – зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він наголосив, що зрушення у процесах передачі техніки однозначно є.

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