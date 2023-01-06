БМП Bradley та Marder: Жданов пояснив, як нова бронетехніка допоможе в наступі

З’явилася офіційна інформація, що Україна отримає від США та Німеччини БМП Bradley та Marder. Натомість Франція надасть бронетранспортер Bastion. Ця техніка має різні можливості і значно підсилить українські позиції.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Уся надана техніка буде значною перевагою під час українського наступу.

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5 січня 2023 року Білий дім заявив, що планує відправити в Україну бойові гусеничні броньовані машини Bradley Fighting Vehicle. Водночас Німеччина надасть свою БМП Marder. До цього Франція заявила, що надішле свої бронетранспортери ACMAT Bastion.

Можливості БМП Bradley та Marder

За словами Жданова, бойові машини піхоти Bradley та Marder належать до класу важких БМП. Вони мають хорошу протиуламкову броню. У Bradley може бути встановлена 25-міліметрова автоматична гармата, у Marder — великокаліберний кулемет.

В будь-якому випадку вони можуть брати 10 — 12 осіб піхоти на борт для перевезення у районі бойових дій,

– додав військовий експерт.

Ці БМП можна віднести до наступальної зброї, адже вони забезпечують захист піхоти під час ведення наступальних дій, зауважив Жданов. Також вони можуть використовуватися для підтримки піхоти в обороні.

"В обороні вони менш ефективні, тому що озброєння на обох цих машинах доволі слабке", – прокоментував Жданов.

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Французький бронетранспортер Bastion

Також є інформація, що Франція передасть Україні бронетранспортер Bastion та колісний танк, в якому на базі БТР Bastion вони поставили вежу зі 105-міліметровою гарматою, типу М-109 чи L-109.

Жданов додав, що на ньому гармата не танкова, а фактично артилерійська. Вона може виконувати завдання для підтримки піхоти на передньому краї оборони чи в наступі. А також цей колісний танк має змогу вести вогонь із закритих вогневих позицій.

Вони належать до класу легших, в них в основному протикульова броня. Але вони високоманеврові, бо мають колісний хід і підвищену прохідність,

– підкреслив спікер.

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