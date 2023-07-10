Ударні вертольоти від Польщі, протимінні кораблі від Нідерландів: як ЗСУ використають цю техніку

Польща таємно відправила Україні десяток ударних вертольотів Мі-24. Також ми отримаємо протимінні кораблі від Нідерландів. ЗСУ ефективно використають цю техніку на полі бою.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. За його словами, 10 вертольотів Мі-24 – це досить серйозна кількість.

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Ролі вертольотів Мі-24

Павло Нарожний зазначив, що ударний вертоліт Мі-24 може виконувати декілька ролей. Він може привозити особовий склад. Також у ЗСУ не вистачає артилерії, компенсувати це може лише авіація.

У нас і раніше використовувалась авіація для завдання ударів поблизу лінії фронту. Насамперед це некеровані снаряди. Вертоліт на великій швидкості підходить до лінії фронту, набирає висоту, у цей момент відстрілює некеровані ракети та повертається назад. Це прямий аналог ударів "Градами" або "Ураганами",

– пояснив він.

Завдяки кількості пострілів, дешевим снарядам, які є у нас на складах, ЗСУ зможуть завдавати досить ефективних ударів. Крім того, з вертольотів можна запускати керовані снаряди, до прикладу, Brimstone, які нам передала Велика Британія. Керовані ракети призначені для знищення броньованої техніки, танків і так далі.

Нарожний про техніку для ЗСУ: дивіться відео

Протимінні кораблі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Нідерланди нададуть Україні протимінні кораблі. Відомо, що уся акваторія Чорного моря замінована.

Якщо наші поля ми можемо розмінувати, то з російськими мінуваннями все набагато складніше. Я впевнений, що вони й самі не знають, що мінували. Це є величезною проблемою для нас, насамперед для комерційного судноплавства та експорту зерна,

– сказав Нарожний.

Військовий експерт наголосив, що ці кораблі для розмінування критично важливі для України.

Польща відправила Україні вертольоти Мі-24