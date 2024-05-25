Хто зможе отримати відстрочку від проходження базової військової підготовки

Базова військова підготовка має розпочатися з 1 вересня 2025 року. Однак є категорії громадян, які можуть отримати відстрочку.

Новий закон про мобілізацію передбачає введення базової військової підготовки та базової військової служби для призовників замість строкової. Це для того, або громадяни здобули базові навички та військово-облікові спеціальності, необхідних для захисту України.

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Хто повинен буде пройти військову підготовку

Військову підготовку можна буде пройти у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах центрах Збройних Сил України. Вона входитиме у навчальні плани вишів, незалежно від форм власності.

Її повинні пройти усі призовники, визнані придатними до служби, до 24 років. Час проходження призовники обиратимуть самостійно. Для жінок ця підготовка є добровільною.

Чоловіки, які до 60 років не пройшли базової військової підготовки або служби, не зможуть обіймати державні посади. Винятком є тільки ті, хто був непридатним до служби за станом здоров'я. Вимога про проходження служби не поширюється на прокурорів САП.

У мирний час підготовка триватиме 5 місяців: 3 місяці відводиться на загальновійськову підготовку, а ще 2 – на фахову. Під час дії воєнного стану термін загальновійськової підготовки скорочується до 1 місяця, і таким чином сумарна тривалість БВП – 3 місяці.

Кому даватимуть відстрочку

Відстрочку від проходження базової військової підготовки зможуть отримати: